Экипаж россиянина Николаева выиграл девятый этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 11 января. Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "Камаз-мастер" одержал победу на девятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 287 км. Экипаж Николаева преодолел дистанцию за 2 часа 38 минут 43 секунды. Вторым к финишу пришел экипаж "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова (отставание - 2 минуты 34 секунды). Третьим финишировал экипаж под руководством чеха Мартина Мацика (+2.37). Экипаж россиянина Андрея Каргинова стал седьмым (+9.03).

В общем зачете лидирует экипаж Сотникова с результатом 32 часа 43 минуты 53 секунды. Второе место занимает экипаж Николаева (+8.51), третье - экипаж Шибалова (+41.18), четвертое - экипаж чеха Алеша Лопрайса (+1:32.57), пятое - экипаж Каргинова (+1:47.30).

Следующий этап пройдет 12 января. Дистанция спецучастка составит 375 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.