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Коронавирус на 11 января выявили у 97 игроков Континентальной хоккейной лиги

Ранее лига отменила 14 матчей из-за коронавируса

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 97 игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее КХЛ отменила 14 матчей из-за коронавируса. Еще одна встреча была перенесена на другую дату.

"По состоянию на 11 января в клубах лиги зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, из них 97 - у хоккеистов", - говорится в заявлении.

Случаи массового заражения коронавирусом были выявлены в пяти клубах - московском ЦСКА, уфимском "Салавате Юлаеве", екатеринбургском "Автомобилисте", рижском "Динамо" и нижегородском "Торпедо".

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