ОАЭ заинтересованы в опыте России по развитию спорта

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ОАЭ нацелены на работу с Россией в области развития спорта. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

Дипломат отметил, что в РФ спорт очень развит. "Россия имеет огромный опыт проведения спортивных мероприятий на высоком уровне. Создание двусторонней рабочей группы [РФ и ОАЭ в области спорта] было предложено нами на встрече с руководством одного из федеральных ведомств России. Задачей двусторонней рабочей группы является поиск перспективных направлений, видов спорта для сотрудничества, - сказал он. - Мы настроены работать с вами в данном направлении через обмен визитами, обмен опытом, проведение совместных мероприятий, участие спортсменов в соревнованиях, проведение совместных сборов и многое другое".

Посол напомнил, что в 2019 году в ОАЭ прошли Всемирные Специальные Олимпийские игры и отметил, что подобного рода мероприятие впервые состоялось в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а участие России в нем было знаковым.

По словам аль-Джабера, Россия и ОАЭ могли бы вместе заниматься развитием хоккея. "Российская хоккейная школа знаменита во всем мире. В Эмиратах Национальная хоккейная лига основана в 2009 году. Наша страна входит в Международную федерацию хоккея, - пояснил дипломат. - Также можно отметить следующие виды, в которых команды из ОАЭ недавно принимали участие в Москве: пляжный футбол, джиу-джитсу и конный спорт".