Решение по матчам "Спартака" в КХЛ будет принято после вечернего тестирования команды

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Решение по проведению матчей московского "Спартака" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет принято после вечернего тестирования команды на коронавирус . Об этом журналистам по видеосвязи сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

По состоянию на 11 января в клубах КХЛ выявлено 126 случаев заражения ковидом, из которых 97 - у хоккеистов. В январе было отменено 14 матчей регулярного чемпионата, из которых один перенесен на новую дату.

Во вторник газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 20 хоккеистов "Спартака" находятся на больничном из-за отравления.

"Мы ждем вечернего тестирования, и будем решать по этой команде", - заявил Морозов.

Ближайший матч красно-белые должны провести 13 января на выезде против московского "Динамо".

"Спартак" набрал 56 очков в 48 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.