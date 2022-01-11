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КХЛ

Планируемые на матчах КХЛ антиковидные меры не коснутся болельщиков

Как сообщил глава лиги, хоккеистов могут обязать надевать маски в раздевалках

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Запланированные для игроков и представителей команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) антиковидные меры не коснутся болельщиков. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Глава лиги на встрече с журналистами заявил об ужесточении антиковидных мер на матчах КХЛ в случае согласования их с Роспотребнадзором.

"Эти меры не коснутся болельщиков, речь идет об игроках и "чистых" зонах. Возможно, мы потребуем, чтобы хоккеисты и в раздевалке были в масках", - сказал Морозов.

Глава КХЛ отметил, что процент вакцинированных игроков составляет 90%.

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