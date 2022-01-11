Бестемьянова считает фигуристку Валиеву фавориткой на предстоящем чемпионате Европы

ТАСС, 11 января. Российская фигуристка Камила Валиева является главной претенденткой на победу в предстоящих соревнованиях в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

"Кто для меня является фавориткой? Камила Валиева. Я очень надеюсь, что наши девушки сумеют завоевать все награды. [Бельгийка] Луна Хендрикс тоже будет бороться за пьедестал с нашими девушками", - сказала Бестемьянова

Сборную России в женском одиночном катании представят Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Валиева намерена исполнить четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупа, а также каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, в произвольной программе у фигуристки заявлен тройной аксель.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 10 по 16 января.