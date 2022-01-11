{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Матч УНИКСа против "Милана" в баскетбольной Евролиге перенесен из-за коронавируса

Встреча должна была состояться в четверг
Баскетболисты УНИКСа Егор Алеев/ТАСС
Описание
Баскетболисты УНИКСа
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 11 января. Матч российского баскетбольного клуба УНИКС против итальянского "Милана" в 21-м туре Евролиги перенесен из-за нескольких положительных результатов теста на коронавирус у игроков казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально матч должен был пройти в четверг в Милане. Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.

Ранее из-за коронавируса был перенесен матч 20-го тура Евролиги УНИКС - "Монако".

Казанская команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Евролиги, одержав 11 побед в 18 играх. "Милан" занимает шестую позицию, победив в десяти встречах из 16.

Ралли "Дакар"
Сотников прокомментировал выступление своего экипажа на девятом этапе ралли "Дакар"
Экипаж под управлением Сотникова пришел к финишу вторым, победу одержал экипаж Эдуарда Николаева
Читать полностью