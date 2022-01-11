Матч УНИКСа против "Милана" в баскетбольной Евролиге перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 11 января. Матч российского баскетбольного клуба УНИКС против итальянского "Милана" в 21-м туре Евролиги перенесен из-за нескольких положительных результатов теста на коронавирус у игроков казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально матч должен был пройти в четверг в Милане. Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.

Ранее из-за коронавируса был перенесен матч 20-го тура Евролиги УНИКС - "Монако".

Казанская команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Евролиги, одержав 11 побед в 18 играх. "Милан" занимает шестую позицию, победив в десяти встречах из 16.