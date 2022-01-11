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КХЛ

Девять хоккеистов "Металлурга" заразились коронавирусом. Матч против "Йокерита" отменен

Игра должна была состояться 13 января
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 января. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским "Металлургом" и хельсинкским "Йокеритом" отменен. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игра "Металлург" - "Йокерит" должна была пройти 13 января. Решение об отмене принято из-за девяти случаев заражения коронавирусом среди игроков "Металлурга", также зафиксировано два заражения у представителей клуба.

Этот матч стал 15-й игрой, отмененной из-за вспышек коронавируса в клубах. "Металлург" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 48 матчах. "Йокерит" идет четвертым на Западе, имея в активе 62 очка после 46 встреч.

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