СМИ: чемпион мира по футболу Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

ТАСС, 11 января. Чемпион мира по футболу итальянец Фабио Каннаваро отказался от поста главного тренера сборной Польши. Об этом сообщает портал Gianluca Dimarzio.

Бывший главный тренер польской команды португалец Паулу Соуза покинул свой пост в декабре 2021 года. Польская федерация футбола ищет нового специалиста, который подготовит команду к матчам плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. 24 марта поляки сыграют с командой России в Москве на стадионе "Лужники", победитель матча 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

По информации источника, Каннаваро отказался от предложения польской стороны после нескольких дней размышлений, так как посчитал, что ему не хватит времени подготовить команду к стыковым матчам. Польский футбольный союз сохраняет надежду, что специалист возглавит команду в будущем.

Каннаваро 48 лет, последним местом работы итальянца была сборная Китая, параллельно он тренировал китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд". Также он был наставником китайского "Тяньцзинь Цюаньцзань" и "Ан-Насра" из Саудовской Аравии.

В качестве игрока Каннаваро становился обладателем "Золотого мяча" (2006) - приза лучшему игроку мира. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ.