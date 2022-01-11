Никлас Лидстрём назначен вице-президентом "Детройта" по хоккейным операциям

ТАСС, 11 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" объявил о назначении на пост вице-президента по хоккейным операциям четырехкратного обладателя Кубка Стэнли шведа Никласа Лидстрёма. Об этом сообщает пресс-служба "Детройта".

Лидстрёму 51 год, он был задрафтован "Детройтом" под общим 53-м номером в 1989 году. Всю карьеру в НХЛ он провел за "Детройт" и стал самым результативным защитником в истории франшизы, записав на свой счет 1 142 очка (264 гола + 878 передач) в 1 564 матчах. Лидстрём вместе с "Детройтом" четыре раза становился обладателем Кубка Стэнли, он стал первым игроком из Европы, выигравшим "Джеймс Норрис Трофи" (приз, вручаемый лучшему защитнику сезона в НХЛ - прим. ТАСС).

Лидстрём является членом "Тройного золотого клуба". В составе сборной Швеции он стал олимпийским чемпионом 2006 года, также на его счету золотая, серебряная и бронзовая медаль чемпионатов мира. В 2015 году Лидстрём вошел в Зал хоккейной славы.

"Детройт" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, набрав 36 очков в 36 матчах. В следующем матче клуб 12 января в гостях встретится с "Сан-Хосе".