Купальник гимнастки Дины Авериной с Олимпиады в Токио выставлен на продажу

ТАСС, 11 января. Купальник российской гимнастки Дины Авериной, в котором она выступала на Олимпийских играх в Токио, выставлен на продажу. Пост с соответствующим предложением был опубликован в Instagram мастерской дизайнера Светланы Герасимовой.

В соревнованиях по художественной гимнастике на Играх в Токио Дина Аверина в многоборье стала серебряным призером, уступив израильтянке Линой Ашрам.

Цена купальника составляет 126 00 рублей или 1800$.

Авериной 23 года, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.