Газизов подал жалобу в кассационный суд по выплатам от "Спартака"

ТАСС, 11 января. Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов подал обращение в кассационный суд для обжалования решения по выплатам от клуба, которое вынес Верховный суд Башкирии. Это следует из информации, опубликованной на сайте картотеки арбитражных дел.

В картотеке указано, что жалоба была подана в понедельник в арбитражный суд Москвы.

7 декабря Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от "Спартака". В июне Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В октябре Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского суда, удовлетворив все ходатайства клуба.

Газизов занимал должность генерального директора красно-белых с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.