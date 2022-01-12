Американская горнолыжница Шиффрин установила рекорд по числу побед в слаломе на Кубке мира

ТАСС, 12 января. Двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира американка Микаэла Шиффрин заняла первое место в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Шладминге.

По итогам двух заездов спортсменка показала результат 1 минута 32,66 секунды. Второе место заняла представительница Словакии Петра Вльгова (отставание 0,15 секунды), третьей стала спортсменка из Германии Лена Дюрр (+0,93). Вльгова досрочно стала обладательницей малого Кубка мира в зачете слаломов.

Эта победа стала для Шиффрин 47-й в слаломе на этапах Кубка мира, спортсменка установила рекорд по этому показателю. Ранее американка делила первое место по числу побед со шведским горнолыжником Ингемаром Стенмарком (46).

Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, также в ее активе серебро Олимпиады в Пхёнчхане. Американка шесть раз одерживала победу на чемпионатах мира. Шиффрин лидирует в общем зачете Кубка мира текущего сезона, имея в активе 966 очков.