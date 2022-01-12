Сборные Судана и Гвинеи-Бисау сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

ТАСС, 12 января. Сборная Судана сыграла вничью с командой Гвинеи-Бисау со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций. Турнир проходит в Камеруне.

Команды выступают в группе D. Во вторник в другом матче квартета сборная Нигерии обыграла египтян со счетом 1:0, нигерийский форвард московского ЦСКА Чидера Эджуке вышел на замену на 72-й минуте, но не отметился результативными действиями. Во втором туре команда Судана сыграет с командой Нигерии, а футболисты из Гвинеи-Бисау встретятся с египтянами. Обе встречи пройдут 15 января.

Также во вторник прошел матч первого тура в группе E, в котором сборная Алжира сыграла вничью с командой Сьерра-Леоне (0:0). Сборные Кот-д'Ивуара и Экваториальной Гвинеи проведут свою встречу 12 января.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.