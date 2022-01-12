СМИ: "Лион" увеличил предложение по трансферу футболиста "Зенита" Азмуна до €6 млн

ТАСС, 12 января. Французский футбольный клуб "Лион" готов заплатить за переход иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна €6 млн. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания L'Equipe Уго Гийме.

Ранее портал Onze Mondial сообщил, что российский клуб отклонил предложение "Лиона" в размере €3 млн за 27-летнего иранца, так как хочет получить за него значительно больше. Также сообщалось об интересе к Азмуну со стороны итальянского "Ювентуса", который ищет замену травмированному Федерико Кьезе.

Азмуну выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за "Зенит". По данным портала Transfermarkt, стоимость Азмуна составляет €25 млн.