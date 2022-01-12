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НХЛ

Хет-трик Кучерова и передача Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "Тампы"
Нападающие "Тампы" Ондржей Палат, Никита Кучеров и защитник Виктор Хедман AP Photo/Joshua Bessex
Описание
Нападающие "Тампы" Ондржей Палат, Никита Кучеров и защитник Виктор Хедман
© AP Photo/Joshua Bessex

ТАСС, 12 января. "Тампа" одержала победу над "Баффало" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Никита Кучеров (21, 31, 54-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат (3), Энтони Сирелли (11) и Стивен Стэмкос (35), у проигравших отличился Винни Иностроса (46). В эпизоде с голом Сирелли результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачев, в нынешнем сезоне он в 34 матчах набрал 18 (2 шайбы + 16 передач) очков.

Кучеров провел третий матч после травмы и отличился впервые с октября. Всего в текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков. Ворота "Тампы" в матче с "Баффало" защищал россиянин Андрей Василевский, он отразил 17 бросков и одержал 20-ю победу в 29 матчах сезона-2021/22.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Тампа" занимает второе место, набрав в 38 матчах 53 очка, "Баффало" с 26 очками после 35 игр идет шестым.

В следующем матче "Тампа" примет "Ванкувер", "Баффало" в гостях сыграет с "Нэшвиллом". Обе встречи пройдут 14 января.

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