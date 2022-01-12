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WTA

Российская теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее

Спортсменка в 1/4 финала встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой
Дарья Касаткина Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Дарья Касаткина
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 12 января. Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над бельгийкой Элизой Мертенс в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сиднее.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 24-летней россиянки. В четвертьфинале Касаткина встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая во втором круге оказалась сильнее российской теннисистки Екатерины Александровой - 6:1, 7:6 (7:4).

Касаткина занимает 26-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре выигранных турнира под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Турнир в Сиднее завершится 15 января. Общий призовой фонд соревнования составляет $703,508 тыс.

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