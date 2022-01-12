Рожков: российские паралимпийцы адаптировались к дополнительному допинг-тестированию

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские паралимпийцы привыкли к дополнительному допинг-тестированию перед Играми в Пекине, но важно, чтобы каждый из них до 18 февраля сдал по две пробы. Об этом интервью ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии российской делегации на зимних Играх Павел Рожков.

"Все планово участвуют в квалификации, в отборах. Максимум, что вызывает неудобство, - прохождение отдельного дополнительного допинг-контроля. Но к этому уже настолько все привыкли, и где это дополнительно, а где планово, спортсмены особенно и не различают", - сказал Рожков.

"Это в основном забота сотрудников Паралимпийского комитета России и спортивных федераций - следить, чтобы до 18 февраля каждый атлет сдал по две пробы, - отметил Рожков. - Это важно не упустить, иначе спортсменов могут не допустить до участия в Паралимпийских играх. Все члены расширенного списка зарегистрированы в системе Всемирного антидопингового агентства ADAMS. Спортсмены в системе ADAMS должны четко прописывать свое местоположение для того, чтобы в случае приезда допинг-офицера на них не падали штрафные флажки за непрохождение допинг-теста".

Состав на Паралимпийские игры исполком ПКР утвердит до 18 февраля. Основная часть делегации прибудет в Пекин 25 февраля. Планируется, что в состав российской команды войдет до 75 спортсменов, а общая численность делегации составит 190 человек. Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.