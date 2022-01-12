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Паралимпиада-2022 в Пекине

Рожков: ПКР попросил оргкомитет Игр освободить от вакцинации несовершеннолетних атлетов

В настоящий момент вакцина для несовершеннолетних еще проходит процедуру регистрации в Министерстве здравоохранения РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) обратился в оргкомитет Паралимпийских игр в Пекине с просьбой предоставить медицинское исключение на обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции шести несовершеннолетним российским атлетам. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР, глава российской делегации на зимних Играх Павел Рожков.

Исполком ПКР утвердит состав на Паралимпийские игры до 18 февраля. Планируется, что команда будет представлена 75 спортсменами.

"До сих пор пока не ясна ситуация с несовершеннолетними - у нас таких шесть ребят. 28 декабря 2021 года мы получили письмо от ФМБА [Федерального медико-биологического агентства] о том, что на текущую дату вакцина для несовершеннолетних еще проходит процедуру регистрации в Министерстве здравоохранения РФ, - рассказал Рожков. - Мы уже обратились в оргкомитет Игр в Пекине с просьбой предоставить медицинское исключение шести несовершеннолетним спортсменам для участия в Играх без вакцинации и прохождения карантина".

Паралимпийские игры пройдут в Пекине 4-13 марта.

Теги
Паралимпиада-2022 в Пекине
Паралимпиада-2022 в Пекине
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