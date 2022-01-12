Лисов будет капитаном российской сборной по следж-хоккею на Паралимпиаде в Пекине

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпиады в Сочи Дмитрий Лисов снова будет капитаном российской команды по следж-хоккею на Играх в Пекине. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии российской делегации на зимних Играх Павел Рожков.

Сборная России по следж-хоккею стала серебряным призером Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. В финале турнира команда со счетом 0:1 проиграла сборной США.

"Да, Лисов будет капитаном, он с 2018 года является капитаном нашей сборной, - рассказал Рожков. - Дима сейчас полностью сосредоточен на работе, на подготовке".

"С 2016 по 2018 год российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, - продолжил Рожков. - Свое выступление мы (сборная России по следж-хоккею - прим. ТАСС) должны были начать в группе С, но Международный паралимпийский комитет (МПК) определил нас в группу В. В 2019 году на том чемпионате мы забили более 70 шайб и одну пропустили. В этом году в чемпионате группы А мы боролись с США и Канадой и в итоге стали третьими. С ними же нам сражаться и в Пекине - это наши основные соперники. Но в тройку будут стараться попасть и китайцы, и корейцы, и чехи".

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.