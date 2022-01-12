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Паралимпиада-2022 в Пекине

Рожков: шестикратный чемпион Игр Петушков тренирует паралимпийцев в Китае

Глава российской делегации на Играх в Пекине отметил, что между Паралимпийскими комитетами России и Китая дружественные отношения

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону россиянин Роман Петушков помогает китайской команде паралимпийцев в подготовке к домашним зимним Играм. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР, глава российской делегации на зимних Играх Павел Рожков.

"Петушков уже более двух лет как тренирует в Китае, но это не единственный наш специалист в этой стране, - отметил Рожков. - Вообще российские специалисты и в следж-хоккее там работают. Отмечу, что между ПКР и Паралимпийским комитетом Китая в 2019 году в преддверии зимних Паралимпийских игр был подписан меморандум о сотрудничестве. Наша страна имеет уникальный опыт по организации масштабных соревнований".

"В 2014 году на высоком организационном уровне были проведены Паралимпийские игры в Сочи, - напомнил Рожков. - И мы с удовольствием делимся с коллегами своими знаниями. Между нашими организациями дружественные отношения".

Паралимпийские игры пройдут в Пекине 4-13 марта.

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Паралимпиада-2022 в Пекине
Паралимпиада-2022 в Пекине
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