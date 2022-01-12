Карацев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Сиднее

ТАСС, 12 января. Россиянин Аслан Карацев обыграл серба Миомира Кецмановича в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сиднее.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 28-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале он сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Карацев занимает 20-е место в рейтинге ATP. Он является обладателем двух титулов ATP, в числе которых победы на Кубке Кремля и турнире в Дубае. На Открытом чемпионате Австралии прошлого года россиянин впервые вышел в основную сетку и дошел до полуфинала, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Карацев стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в паре с Еленой Весниной, а также выиграл Кубок Дэвиса.

На турнире в Аделаиде посеянный под третьим номером Карен Хачанов в матче второго круга обыграл итальянца Джанлуку Маджера со счетом 7:5, 6:3. В четвертьфинале россиянин сыграет с французом Артуром Риндеркнеком.

Турниры в Сиднее и Аделаиде относятся к категории ATP 250.