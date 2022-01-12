Теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

ТАСС, 12 января. Россиянка Людмила Самсонова победила испанку Нурию Паррисас-Диас в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки, имеющий восьмой номер посева на турнире. В четвертьфинале Самсонова сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Самсонова занимает 39-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Также она является обладателем Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021).

Турнир в Аделаиде завершится 15 января. Его призовой фонд составляет $239 тыс. В 2021 году победительницей турнира стала представительница Польши Ига Свёнтек.