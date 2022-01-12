Багги Карякина после аварии на "Дакаре" восстановят за несколько дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Специалисты отремонтируют багги российского гонщика Сергея Карякина после аварии на ралли-марафоне "Дакар" за несколько дней. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщил штурман россиянина Антон Власюк.

"Машина восстановлению подлежит, - сказал Власюк. - Сразу же [после аварии] к нам подошли комиссары организаторов, посмотрели наш каркас безопасности и отметили, что он не поврежден, повреждена только ходовая часть. В наших условиях, в нашем сервисе и с нашим оборудованием это займет несколько дней. Машина уже подготовлена к восстановлению, она загружена на паром, как только она окажется у нас в городе, мы быстро ее восстановим, и она будет на ходу".

Карякин добавил, что для восстановления багги нужно вырезать каркас безопасности и вварить новое шасси в каркас. "Нам предстоит непростая работа, но она реальна, у нас есть все оборудование для этого, - сказал он. - Если бы у нас были под рукой [на "Дакаре"] станки, которые у нас есть здесь, то мы бы смогли это сделать. Нужно было бы изготовить порядка 200 разных деталей, необходимых для того, чтобы восстановить машину в поле, а нарезать это болгаркой из трубы, которую мы нашли, было невозможно".

Экипаж Snag Racing под управлением Карякина досрочно завершил выступление на "Дакаре" после лобового столкновения с другим экипажем на седьмом этапе ралли-марафона. В результате аварии Карякин и Власюк серьезных травм не получили.

Карякину 30 лет, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.