Гонщик Карякин планирует принять участие в "Дакаре" в следующем году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин, досрочно завершивший выступление на нынешнем "Дакаре" из-за аварии, планирует принять участие в ралли-марафоне в 2023 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Мы ни в коем случае не отказываемся от участия в "Дакаре", - сказал Карякин. - Безусловно, все будет зависеть от поддержки партнеров, которые у нас есть и, надеюсь, будут. Честно могу сказать, что в спорте не всегда получается выигрывать. В 2021 году мы выиграли "Шелковый путь", с "Дакаром" не получилось, к сожалению, но во всей этой ситуации ни от одного спонсора не было негатива. Только слова поддержки, слова понимания ситуации".

Экипаж Snag Racing под управлением Карякина досрочно завершил выступление на "Дакаре" после лобового столкновения с другим экипажем на седьмом этапе ралли-марафона. В результате аварии Карякин и его штурман Антон Власюк серьезных травм не получили.

Карякину 30 лет, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.