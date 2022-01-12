{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Лучший бомбардир Футбольной национальной лиги Юшин перешел в "Урал"

Юшин в составе "Нефтехимика" забил 18 голов в 25 матчах в нынешнем сезоне ФНЛ

ТАСС, 12 января. Лучший бомбардир нынешнего сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Юшин перешел в клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги "Урал". Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

Детали контракта не разглашаются. Футболист будет выступать за новый клуб под седьмым номером.

26-летний Юшин лидирует в споре лучших бомбардиров ФНЛ нынешнего сезона, забив 18 голов в 25 матчах. Игрок перешел в нижнекамский "Нефтехимик" в начале 2020 года. За это время футболист провел за клуб 60 матчей в различных турнирах, забив 24 мяча и отдав 10 голевых передач.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков в 18 матчах. Следующую игру подопечные Игоря Шалимова проведут на выезде против "Нижнего Новгорода" 26 февраля.

Теги
Российский футбол
Олимпиада-2022 в Пекине
Группы конькобежцев Сивкова и Абраткевича будут готовиться к Олимпиаде в Иркутске
Сборная России будет готовиться двумя группами - в Коломне и Иркутске
Читать полностью