Лучший бомбардир Футбольной национальной лиги Юшин перешел в "Урал"

ТАСС, 12 января. Лучший бомбардир нынешнего сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Юшин перешел в клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги "Урал". Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

Детали контракта не разглашаются. Футболист будет выступать за новый клуб под седьмым номером.

26-летний Юшин лидирует в споре лучших бомбардиров ФНЛ нынешнего сезона, забив 18 голов в 25 матчах. Игрок перешел в нижнекамский "Нефтехимик" в начале 2020 года. За это время футболист провел за клуб 60 матчей в различных турнирах, забив 24 мяча и отдав 10 голевых передач.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков в 18 матчах. Следующую игру подопечные Игоря Шалимова проведут на выезде против "Нижнего Новгорода" 26 февраля.