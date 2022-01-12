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КХЛ

Матч КХЛ "Локомотив" - "Ак Барс" не состоится из-за коронавируса

Об этом ТАСС сообщил источник
Хоккеисты "Локомотива" и "Ак Барса" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Локомотива" и "Ак Барса"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и казанским "Ак Барсом" не состоится. Об этом ТАСС сообщил источник.

Игра должна была пройти 13 января в Ярославле. 11 января казанский клуб провел матч в Санкт-Петербурге со СКА, победив со счетом 3:1.

"В связи с ситуацией с пандемией "Ак Барс" вместо поездки в Ярославль возвращается домой", - сказал собеседник агентства.

Во вторник президент КХЛ Алексей Морозов по итогам совещания с клубами сообщил о том, что лига приняла решение не приостанавливать чемпионат из-за коронавируса. С января из-за положительных тестов в командах было отменено 16 матчей.

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