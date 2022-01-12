"Крылья Советов" добирались до Турции, где пройдет тренировочный сбор, больше суток

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Игроки самарского футбольного клуба "Крылья Советов" добирались до Турции, где команда проведет тренировочный сбор, более суток из-за поломки самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарской команды.

"Из Самары вылетели в пять утра 11 января, в отель заехали в шесть утра 12-го, - рассказали в пресс-службе. - Была задержка, связанная сначала с поломкой и сменой самолета, затем из-за погоды. Сейчас все отдыхают, вечером пройдет первая тренировка на сборе".

"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 27 очков в 18 матчах. Отставание от четвертого места, которое занимает московский ЦСКА и дает возможность принять участие в еврокубках, составляет три очка. Следующий матч самарский клуб проведет на выезде против "Ростова" 27 февраля.