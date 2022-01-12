Футболист Жирков рассказал об условиях перехода в "Химки"

ТАСС, 12 января. Юрий Жирков станет футболистом клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки", если успешно пройдет медицинский осмотр. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Жиркову 38 лет, последний матч он сыграл 12 июня 2021 года на чемпионате Европы. В игре против бельгийцев (0:3) он был заменен на 43-й минуте из-за повреждения. Последней командой защитника был петербургский "Зенит", контракт игрока с клубом истек по окончании сезона-2020/21. В декабре футболист заявил ТАСС, что может завершить карьеру, если в зимнее трансферное окно не получит предложений по контракту.

"Прибыл на медосмотр в "Химки", - сказал Жирков. - Посмотрим, что там с ногой, будем думать. Если все будет нормально, то скорее всего [перейду в клуб]".

"Оставаться в футболе мотивирует любовь к игре. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и не вернуться", - добавил Жирков.

Первым клубом в профессиональной карьере Жиркова был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА (двукратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА), лондонский "Челси" (чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии), махачкалинский "Анжи", московское "Динамо" и петербургский "Зенит" (трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России). За сборную России Жирков сыграл в 105 матчах (четвертое место в истории), в 2008 году вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы.

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.