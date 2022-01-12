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Биатлон

Российская биатлонистка Буртасова стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Победила представительница Германии Янина Хеттих

ТАСС, 12 января. Россиянка Евгения Буртасова заняла второе место в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в словацком Брезно-Осрблье.

Победительницей стала немка Янина Хеттих, показавшая результат 35 минут 26,6 секунды. Спортсменка не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Отставание Буртасовой составило 41,8 секунды, россиянка допустила один промах. Тройку лучших замкнула Марте Кракстад Йохансен из Норвегии (отставание - 54,7 секунды; без промахов).

Россиянка Наталья Гербулова заняла 11-е место (+1.51,2; 2), Лариса Куклина - 29-е (+3.45,5; 4), Анастасия Егорова (+3.54,3; 3) - 34-е, Анастасия Гореева (+4.09,6; 4) - 37-е.

Пятый этап Кубка IBU завершится 15 января.

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