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Ралли "Дакар"

Экипаж россиянина Сотникова выиграл десятый этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

Вторым стал экипаж Эдуарда Николаева, третьим - экипаж Андрея Каргинова
Экипаж Дмитрия Сотникова EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Экипаж Дмитрия Сотникова
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 12 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" одержал победу на десятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 375 км. Экипаж Сотникова преодолел дистанцию за 3 часа 14 минут 15 секунд, вторым к финишу пришел экипаж Эдуарда Николаева (отставание - 1 минута 27 секунд ), третьим стал экипаж под руководством Андрея Каргинова (+1.49). Оба экипажа представляют "Камаз-мастер". Экипаж россиянина Антона Шибалова занял пятое место (+3.09).

Следующий этап пройдет 13 января, длина спецучасткка составит 346 км.

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