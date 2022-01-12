Экипаж россиянина Сотникова выиграл десятый этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 12 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" одержал победу на десятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.
Дистанция спецучастка составила 375 км. Экипаж Сотникова преодолел дистанцию за 3 часа 14 минут 15 секунд, вторым к финишу пришел экипаж Эдуарда Николаева (отставание - 1 минута 27 секунд ), третьим стал экипаж под руководством Андрея Каргинова (+1.49). Оба экипажа представляют "Камаз-мастер". Экипаж россиянина Антона Шибалова занял пятое место (+3.09).
Следующий этап пройдет 13 января, длина спецучасткка составит 346 км.