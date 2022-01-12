Глушаков: футболист Жирков способен усилить "Химки"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Футболист Юрий Жирков усилит подмосковный клуб "Химки" в случае перехода. Такое мнение журналистам высказал полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков.

Ранее Жирков прибыл в "Химки" для прохождения медосмотра. Также в конце 2021 года "Химки" заключили соглашение с Павлом Мамаевым.

"Приход опытных футболистов всегда плюс-минус на пользу идет. Минус бывает только один - повреждения, читал, что у Юры что-то с ногой. Но если здоровье позволяет, человек хочет играть, есть мотивация, то всегда на пользу себе и команде. Времени особо не было, думаю, в самолете и на сборах [с ним] поговорим", - сказал Глушаков.

Глушаков отметил, что переходы Жиркова и Мамаева помогут "Химкам" в борьбе за выживание, если у футболистов не возникнет проблем со здоровьем.

"Химки" занимают последнее, 16-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах.