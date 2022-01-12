Кондратюк заявил, что удивился своим баллам за короткую программу на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк удивился своим оценкам за короткую программу на чемпионате Европы в Таллине. Об этом он сообщил журналистам.

За свой прокат фигурист получил 99,06 балла. Европейское первенство стало дебютным в карьере Кондратюка. В декабре 18-летний Кондратюк стал чемпионом России в Санкт-Петербурге.

"Было чуть тяжелее кататься, чем в Питере. Не знаю, с чем это связывать, но я это почувствовал. Сегодня даже полегче было [в плане волнения], - сказал Кондратюк. - По большей части доволен, но послезавтра еще кататься, после этого уже можно будет о чем-то говорить".

"Немного удивился [баллам], думал даже, что поменьше будет. Глобально новых эмоций от дебюта нет, такой же старт", - добавил он.

Мужчины представят произвольные программы 14 января.