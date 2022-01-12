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Биатлон

Шведка Эльвира Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая восьмое место
Эльвира Эберг EPA-EFE/ANDERS WIKLUND
Описание
Эльвира Эберг
© EPA-EFE/ANDERS WIKLUND

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Рупольдинге.

Эберг преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 45,2 секунды. Спортсменка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй результат показала норвежка Марте Рёйселанн (отставание - 21,6 секунды; 0 промахов), тройку лучших замкнула Доротея Вирер из Италии (+29,7; 0).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, показавшая восьмой результат (+50,9; 0).

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