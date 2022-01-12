Футболист Кухарчук сообщил, что "Химки" закрыли все долги перед игроками

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" закрыл все долги перед игроками. Об этом журналистам сообщил полузащитник "Химок" Илья Кухарчук.

В середине сентября о задолженностях в "Химках" ТАСС сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов. В конце ноября полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков заявил, что задолженности перед игроками не являются большими. Тогда же член наблюдательного совета команды Роман Терюшков заявил ТАСС, что вопрос с долгами будет закрыт до конца календарного года. 27 декабря Терюшков сообщил газете "Спорт-Экспресс", что клуб практически погасил все долги.

"Какая сейчас ситуация с задолженностями? Сейчас все хорошо, закрыли все долги по зарплате и премиальным", - сказал Кухарчук.

28 декабря "Химки" объявили о назначении Владимира Габулова на пост генерального директора клуба. Он сменил Сергея Анохина, который занимал должность с 2020 года.

"Пообщаться с Габуловым пока не удалось, потому что команда только сегодня собралась на медобследовании. Цель у нас одна - это сохранить прописку в премьер-лиге. Медобследование прошло в рабочем режиме. Я надеюсь, что все окажутся здоровыми и готовыми к сборам. Ожидания только одни - побеждать в каждом матчем", - добавил Кухарчук.

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.