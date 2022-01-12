"Почта России" стала спонсором футбольного клуба ЦСКА

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Почта России" стала официальным спонсором футбольного клуба ЦСКА. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Почта России" впервые стала официальным спонсором Профессионального футбольного клуба ЦСКА (ПФК ЦСКА) в футбольном сезоне-2021/22. Соответствующее соглашение стороны подписали в конце декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания сможет брендировать конструкции на домашнем стадионе клуба - "ВЭБ-Арене", также логотипы компании появятся на тренировочной форме футболистов ЦСКА, на его сайте и в соцсетях. Игроки клуба смогут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях "Почты России".

"Сейчас наш головной офис в Москве переезжает в новое здание на территории "ВЭБ-Арены", где "Почта" - один из основных арендаторов. Поэтому партнерство с клубом, с которым мы теперь делим дом, - это логичный шаг. По условиям соглашения, мы сможем использовать рекламные поверхности "ВЭБ-Арены" и оказывать поддержку футбольной команде при подготовке к матчам", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям "Почты России" Софьи Ваняткиной.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что поддержка клуба "Почтой России" поможет ему бороться за высокие места в российском футболе.