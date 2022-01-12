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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Валиева выступит предпоследней в короткой программе чемпионата Европы в Таллине

Соревнования в женском одиночном катании начнутся 13 января
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира российская фигуристка Камила Валиева выступит с короткой программой предпоследней из 36 участниц чемпионата Европы. Жеребьевка прошла в Таллине.

Чемпионат Европы стартовал в Таллине в среду выступлениями мужчин, женщины представят короткие программы 13 января.

Александра Трусова выйдет на лед 31-й, чемпионка мира Анна Щербакова будет выступать 32-й.

Последней в соревновании женщин с короткой программой выступит представительница Бельгии Луна Хендрикс.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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