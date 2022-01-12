Фигурист Мозалев ожидал, что хорошо выступит в короткой программе на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев ожидал, что добьется высокого результата в короткой программе на чемпионате Европе в Таллине. Об этом он сообщил журналистам.

Мозалев лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, набрав 99,76 балла.

"Конечно [ожидал, что результат будет таким], по-другому никак. Немного волновался, но справился с волнением. Мы тут часто на сборах бываем, на этой арене. Где сейчас стоим, у нас тренировки были, но это абсолютно неважно", - сказал Мозалев.

Мозалев объяснил, почему не выполнял прыжковые элементы на тренировке. "Тратить силы не видел смысла", - отметил он.

Мозалеву 18 лет, он является бронзовым призером чемпионата России 2022 года, чемпионом мира среди юниоров (2020). Фигурист тренируется под руководством Кирилла Давыденко.

Мужчины представят произвольные программы 14 января.