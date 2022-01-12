Фигурист Мозалев прокомментировал свое участие в чемпионате Европы в Таллине

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Российскому фигуристу Андрею Мозалеву было сложно осознать, что он будет участвовать в чемпионате Европы в Таллине. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Мозалев стал третьим на декабрьском чемпионате России, однако не был включен в состав сборной для участия в чемпионате Европы. 9 января стал известно, что серебряный призер чемпионата России 2022 года Михаил Коляда получил травму. Вместо него в заявку был включен Мозалев.

"Было сложно осознать, что я поеду сюда как участник. Но я справился с этим", - сказал Мозалев.

Мозалеву 18 лет, он является чемпионом мира среди юниоров (2020). Фигурист тренируется под руководством Кирилла Давыденко.

Мужчины представят произвольные программы 14 января.