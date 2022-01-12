Вратарь сборной Кот-д'Ивуара отстранен за допинг перед стартом команды на Кубке Африки

ТАСС, 12 января. Голкипер сборной Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо временно отстранен от соревнований из-за положительного результата теста на допинг. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Кот-д'Ивуара.

Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердила отстранение Гбоуо, предоставив дополнительные 20 дней на подачу апелляции. Голкипер пропустит Кубок африканских наций.

"О положительном результате допинг-пробы мы были проинформированы 27 декабря. Мы немедленно подали апелляцию. В начале года Сильвену после обследования были прописаны лекарства, которые он принимал в марте. Следы этого препарата были найдены в допинг-пробе, Федерация передала ФИФА документы, по которому выписывался рецепт", - заявил главный тренер сборной Патрис Бомель.

Сборная Кот-д'Ивуара проведет стартовый матч на Кубке африканских наций против команды Экваториальной Гвинеи 12 января, также соперниками команды на групповом этапе станут сборные Алжира и Сьерра-Леоне.

Гбоуо 33 года, за национальную сборную он провел 65 матчей. В 2015 году стал победителем Кубка африканских наций. С 2021 года выступает за клуб "Волкайт Сити" из Эфиопии.