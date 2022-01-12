В США возбудили дело о распространении допинга среди спортсменов перед Олимпиадой в Токио

ТАСС, 12 января. Прокуратура США объявила о возбуждении уголовного дела против терапевта Эрика Лиры, который может быть причастен к распространению препаратов, повышающих работоспособность, среди спортсменов - участников летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает агентство Reuters.

Лира был арестован в среду, сообщается, что в скором времени он предстанет перед федеральным судом в Техасе.

В обвинении не называются спортсмены, которые могут быть причастны к употреблению запрещенных препаратов. Сообщается, что Лира включал в рацион спортсменов гормон роста и эритропоэтин.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады, завоевав 29 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые медали.