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Допинг в спорте

В США возбудили дело о распространении допинга среди спортсменов перед Олимпиадой в Токио

По данным обвинения, терапевт Эрик Лира включал в рацион спортсменов гормон роста и эритропоэтин

ТАСС, 12 января. Прокуратура США объявила о возбуждении уголовного дела против терапевта Эрика Лиры, который может быть причастен к распространению препаратов, повышающих работоспособность, среди спортсменов - участников летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает агентство Reuters.

Лира был арестован в среду, сообщается, что в скором времени он предстанет перед федеральным судом в Техасе.

В обвинении не называются спортсмены, которые могут быть причастны к употреблению запрещенных препаратов. Сообщается, что Лира включал в рацион спортсменов гормон роста и эритропоэтин.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады, завоевав 29 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые медали.

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