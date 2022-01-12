Агент сообщил, что ЦСКА и "Лилль" продолжают переговоры по футболисту Языджи

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб ЦСКА продолжает переговоры с французским "Лиллем" по аренде турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Адем Чебечи.

В среду газета La Voix du Nord сообщила, что ЦСКА может арендовать у "Лилля" Языджи на полгода с правом выкупа.

"Лилль" и ЦСКА пока проводят переговоры по Языджи. Но они пока не завершены", - сказал Чебечи.

Языджи 24 года, он выступает за "Лилль" с июня 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел за французский клуб 22 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за турецкий "Трабзонспор".

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков в 18 матчах.