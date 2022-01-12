Судья дважды досрочно дал финальный свисток в матче Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 12 января. Замбийский судья Джанни Сиказве дважды преждевременно дал финальный свисток в матче Кубка африканских наций по футболу между сборными Туниса и Мали. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Мали.

Во втором тайме матча было произведено девять замен, три раза была использована система видеоассистента рефери (VAR), назначено два одиннадцатиметровых, показана красная карточка, использован перерыв на водопой. Несмотря на это, Сиказве дал финальный свисток на 85-й минуте, однако ему указали на ошибку и матч продолжился. На отметке 89 минут и 49 секунд арбитр встречи вновь дал финальный свисток. Тренерский штаб сборной Туниса опротестовал это решение, Африканская конфедерация футбола попросила сборные доиграть матч, но футболисты сборной Туниса отказались выходить на поле.

Тунисская федерация футбола на своей странице в Twitter потребовала отменить результат и переиграть встречу.

Сиказве 42 года, он получил международный статус в 2007 году, с 2012 года обслуживает матчи Кубка африканских наций. В 2018 году решением ФИФА Сиказве был избран главным арбитром для обслуживания матчей чемпионата мира в России. Он был назначен на матч группового этапа между сборными Японии и Польши.