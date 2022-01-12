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Футбол в России

Парагвайский футболист Алонсо перешел в "Краснодар"

Контракт с защитником рассчитан до 30 июня 2025 года

ТАСС, 12 января. Парагвайский защитник Хуниор Алонсо перешел в российский футбольный клуб "Краснодар" из бразильского "Атлетико Минейро". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Контракт с Алонсо будет действовать до 30 июня 2025 года. Парагваец будет выступать за краснодарцев под 12-м номером.

Алонсо 28 лет, он играл за "Атлетико Минейро" с 2020 года, в прошедшем сезоне центральный защитник провел за клуб 50 матчей, забил один гол. В составе "Атлетико Минейро" парагваец выиграл чемпионат и Кубок Бразилии. Ранее он выступал за парагвайский "Серро Портеньо", французский "Лилль", испанскую "Сельту" и аргентинский "Бока Хуниорс".

"Краснодар" в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах. 5 января клуб расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко.

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