Тренер "Миннесоты" сообщил, что Капризов может вернуться на лед 15 января

ТАСС, 12 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов может выйти на лед в матче регулярного чемпионата против "Анахайма". Об этом сообщил главный тренер "Миннесоты" Дин Эвансон, комментарий которого в Twitter приводит журналист портала Star Tribune Сара Маклеллан.

Капризов получил травму 7 января в гостевом матче регулярного чемпионата против "Бостона" (3:2) после толчка на борт со стороны соперника. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 32 матча и набрал 40 очков (14 шайб + 26 передач).

"Если до субботы с Капризовым не случится ничего плохого, то он может выйти в матче против "Анахайма", - сказал Эвансон.

"Миннесота" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 44 очка в 33 матчах. Домашний матч с "Анахаймом" пройдет в ночь на 15 января.