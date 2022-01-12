Двое игроков сборной Сенегала по футболу заразились коронавирусом

ТАСС, 12 января. Тесты на коронавирусную инфекцию полузащитника французского ПСЖ Идриссы Гейе и защитника итальянского "Милана" Фоде Балло-Тур дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба сборной Сенегала.

Сообщается, что игроки не примут участие в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций против команды Гвинеи.

В первом туре сенегальцы обыграли сборную Зимбабве со счетом 1:0. Гвинейские футболисты с таким же счетом победили команду Малави.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года. В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 года из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.