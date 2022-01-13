{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Российский теннисист Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

В четвертьфинале спортсмен проиграл французу Артуру Риндеркнеху
Карен Хачанов EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 13 января. Россиянин Карен Хачанов проиграл французу Артуру Риндеркнеху в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу 26-летнего француза. В полуфинале он сыграет с победителем матча между бразильцем Тьягу Монтейру и французом Корентеном Муте.

Хачанову 25 лет, он занимает 30-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Российский теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2019) и Уимблдона (2021).

Турнир в Аделаиде завершится 15 января. Призовой фонд соревнования составляет $430,53 тыс.

Теги
ATPХачанов, Карен Абгарович
НБА
СМИ: баскетболист "Портленда" Лиллард пропустит шесть-восемь недель после операции
31-летний игрок испытывает проблемы с брюшной полостью
СМИ: баскетболист "Портленда" Лиллард пропустит шесть-восемь недель после операции
Читать полностью