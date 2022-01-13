Число зрителей на ряде арен во время Australian Open будет ограничено 50%

ТАСС, 13 января. Власти австралийского штата Виктория в преддверии Australian Open ввели правило 50-процентной заполняемости трибун на тех аренах в "Мельбурн-парке", где уже проданы не более половины билетов. Такая мера предпринята в целях предотвращения распространения коронавируса и обеспечения безопасности болельщиков.

"Продажа билетов будет приостановлена на отметке 50% заполняемости [арены] там, где билеты еще не распроданы до этого количества. Все билеты, приобретенные на сегодняшний день, остаются действительными, и никакие из них не будут аннулированы или заменены", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства штата в четверг.

Как указано в заявлении, ношение масок останется обязательным. Вводятся правила социального дистанцирования в закрытых помещениях: допустимо пребывание одного человека на два квадратных метра. Вентиляция в закрытых пространствах арен также будет улучшена благодаря установке специальных фильтров.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.