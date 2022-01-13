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Australian Open

Медведев сыграет со швейцарцем Лааксоненом в первом круге Australian Open

Россиянин посеян на турнире под вторым номером
Даниил Медведев EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 13 января. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом в первом круге Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и посеян на первом в сезоне турнире Большого шлема под вторым номером.

Лааксонен занимает 92-ю строчку мирового рейтинга. В прошлом сезоне он вышел в третий круг Roland Garros и US Open, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

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