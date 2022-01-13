Карацев вышел в полуфинал теннисного турнира в Сиднее

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сиднее.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу 28-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под первым номером.

Карацев занимает 20-е место в рейтинге ATP. Он является обладателем двух титулов ATP, в числе которых победы на Кубке Кремля и турнире в Дубае. На Открытом чемпионате Австралии прошлого года россиянин впервые вышел в основную сетку и дошел до полуфинала, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Карацев стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в паре с Еленой Весниной, а также выиграл Кубок Дэвиса.

Сонего 26 лет, он занимает 27-е место мирового рейтинга и был посеян на турнире под пятым номером. Итальянец выиграл два турнира ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он выходил в четвертый круг Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Турнир в Сиднее относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет $521 тыс. Соревнования завершатся 15 января.